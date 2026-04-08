Cannes Lions y Unifranz impulsan el talento boliviano en la industria creativa global

Bolivia deja de mirar la creatividad global desde la tribuna y empieza a jugar en la cancha. De la mano de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y Cannes Lions Bolivia, el talento creativo nacional da el salto hacia las grandes ligas, con la ambición de competir, destacar y hacerse un lugar entre las mejores ideas del mundo.

Por primera vez, Bolivia participa en el Cannes Lions International Festival of Creativity, el evento más importante de la industria publicitaria global. Este avance no solo marca el debut del país en la competencia Young Lions, sino que también se fortalece con una alianza estratégica entre la representación local del festival y la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), configurando un nuevo escenario para el desarrollo del talento creativo nacional.

La participación boliviana en Cannes Lions representa mucho más que un hito simbólico. Se trata de la entrada formal del país a la conversación global de la creatividad, un espacio donde se definen tendencias, estándares y oportunidades dentro de la industria publicitaria, el marketing y la comunicación.

“Cannes Lions es el festival de creatividad más grande e importante del mundo. Young Lions no es solo una competencia para jóvenes talentos, es el punto más alto al que puede aspirar un creativo menor de 30 años en el planeta”, afirma Henry Medina, presidente de Cannes Lions Bolivia.

Este contexto posiciona a Bolivia en una dinámica competitiva internacional, donde ideas desarrolladas localmente pueden medirse con propuestas de mercados altamente desarrollados. La participación en Young Lions permite a los creativos bolivianos enfrentarse a briefs globales bajo presión, elevando el estándar de la industria nacional y generando una transformación estructural en la forma de concebir la creatividad.

“Si no estás en Cannes, prácticamente no existes en la conversación mundial de creatividad. Estar vinculado significa que ideas hechas en La Paz o Santa Cruz compiten y se ven junto a las mejores del mundo”, sostiene Medina.

En este escenario, la alianza con Unifranz juega un rol clave. Más allá de un acuerdo académico, se configura como una plataforma de proyección internacional que conecta la formación universitaria con los estándares globales de la industria. Esta articulación permite que estudiantes y jóvenes profesionales accedan a procesos de entrenamiento, networking y aprendizaje alineados con las exigencias del mercado creativo mundial.

El impacto de esta colaboración se proyecta tanto en el ámbito educativo como en el ecosistema profesional. La vinculación directa con Cannes Lions no solo eleva el prestigio institucional, sino que también posiciona a Bolivia como un semillero emergente de talento creativo en la región.

“Esta alianza no es solo un acuerdo académico: es una ‘señal país’. Permite formar talento con estándares globales desde la base y proyectar a Bolivia como un actor relevante en la industria creativa internacional”, enfatiza Medina.

A mediano plazo, se espera que esta iniciativa contribuya a la consolidación de una cultura creativa más ambiciosa, orientada a la innovación y a la generación de ideas con impacto global. Además, abre oportunidades para la exportación de talento, la atracción de estudiantes internacionales y la construcción de una marca país vinculada a la creatividad.

La participación en Young Lions 2026, que se realizará en Francia, se convierte en la primera prueba de este nuevo posicionamiento. Aunque los resultados iniciales estarán marcados por el aprendizaje, expertos coinciden en que este paso es fundamental para sentar las bases de una presencia sostenida en el escenario internacional.

Participación abierta para representar a Bolivia en Cannes Lions 2026

El camino hacia Cannes Lions ya está en marcha. La competencia Young Lions Bolivia 2026 se realizará el 18 de abril bajo modalidad virtual, permitiendo que duplas creativas de todo el país participen sin barreras geográficas. Los interesados deben conformar equipos de dos personas e inscribirse a través del formulario oficial habilitado por la organización:

https://docs.google.com/forms/d/1TvqWefe6spRka9SFs9Kr5yzLgC87C9sFoUKRsKTNYpo/viewform?edit_requested=true

Toda la información detallada sobre la competencia, requisitos y desarrollo del proceso está disponible en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/document/d/1nKx-6J3U2RLJXsEEFSHEjz9HHt7s3_Rm/edit

La selección definirá al equipo que representará a Bolivia en la categoría Print durante el festival internacional, previsto para junio de 2026 en Francia. El proceso no solo contempla la competencia local, sino también el acceso a una experiencia formativa alineada con estándares globales. Los ganadores recibirán una medalla en caso de obtener el oro, mientras que los finalistas serán reconocidos con certificados de plata y bronce.

Para consultas, los organizadores han habilitado el correo mariana@mccarthy.agency, además de sus canales oficiales en redes sociales, donde se difunden actualizaciones y contenidos relacionados con la competencia.

Con este proceso en marcha, Bolivia comienza a construir una ruta concreta hacia su consolidación en el mapa creativo global, apostando por el talento joven como motor de proyección internacional.

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