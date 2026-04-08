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Goles eternos

Michael Laudrup firmó en México 86 uno de los goles más brillantes

La “Dinamita Roja” deslumbró en México con fútbol ofensivo y goleador, pero se despidió antes de lo esperado.

Martin Suarez Vargas

08/04/2026 11:18

Michael Laudrup exjugador de Dinamarca, en la actualidad. Foto: @ michaellaudrup.
Dinamarca.

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La Copa Mundial de la FIFA México 1986 fue el escenario donde la Selección de fútbol de Dinamarca mostró una de las versiones más vistosas del fútbol europeo. Con un equipo talentoso, técnico y ofensivo, los daneses llegaron a tierras aztecas decididos a romper esquemas y rápidamente captaron la atención del mundo.

Apodados la “Dinamita Roja”, firmaron una fase de grupos perfecta. Superaron a Escocia, golearon 6-1 a Uruguay y vencieron con autoridad a Alemania Occidental, cerrando su serie con puntaje ideal y perfilándose como una de las grandes sorpresas del torneo.

En medio de ese vendaval futbolístico brilló la figura de Michael Laudrup, quien dejó huella con jugadas memorables. Una de ellas, considerada entre los “goles eternos”, mostró toda su clase: eludió rivales con cambios de ritmo, dejó en el camino al arquero Fernando Alves y definió con una elegancia que quedó grabada en la historia.

Sin embargo, cuando parecía que Dinamarca estaba para grandes cosas, llegó un golpe inesperado en los octavos de final. El equipo cayó de forma contundente ante España por 5-1, en un partido donde no logró sostener el nivel mostrado en la primera fase.

Pese a la eliminación, aquella selección danesa quedó en la memoria colectiva como uno de los equipos más espectaculares de México 86, dejando una huella imborrable gracias a su estilo ofensivo y a figuras que elevaron el juego a una expresión casi artística.

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