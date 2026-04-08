¿Se reveló Satoshi? La investigación que reabre el mayor enigma cripto

Durante casi dos décadas, el nombre de Satoshi Nakamoto fue sinónimo de anonimato absoluto. El creador de Bitcoin desapareció sin dejar rastro, alimentando uno de los mayores enigmas de internet.

Ahora, una investigación de The New York Times vuelve a sacudir ese misterio con una hipótesis contundente: el candidato más probable sería Adam Back, un criptógrafo británico y figura histórica del ecosistema cripto.

Una teoría fuerte, pero sin prueba definitiva

El trabajo, firmado por John Carreyrou y Dylan Freedman, no presenta una evidencia concluyente. El propio medio reconoce que solo Satoshi podría confirmar su identidad, por ejemplo, moviendo las primeras monedas creadas en la red.

Sin embargo, la investigación reúne una combinación de indicios técnicos, históricos, ideológicos y hasta lingüísticos que, en conjunto, apuntan hacia Back.

La pista: lenguaje, historia y filosofía

Uno de los ejes más llamativos del análisis fue el estudio del lenguaje. Tras revisar miles de mensajes, correos y publicaciones antiguas, los periodistas detectaron patrones de escritura que coinciden con los de Back.

Pero no es solo una cuestión de palabras.

El perfil también encaja: británico, vinculado al movimiento cypherpunk —una comunidad que defendía la privacidad y la libertad digital desde los años 90— y con una trayectoria centrada en la criptografía y los sistemas descentralizados.

Un antecedente clave antes de Bitcoin

Antes de que existiera Bitcoin, Back ya había desarrollado en 1997 un sistema llamado Hashcash, basado en la “prueba de trabajo”, un mecanismo que luego se convertiría en el corazón de la criptomoneda.

Incluso más revelador: según el Times, en antiguos correos de finales de los 90, Back describía ideas que hoy son pilares de Bitcoin:

Dinero digital sin bancos

Un sistema descentralizado

Registro público e inmutable de transacciones

Escasez programada

Un “mapa conceptual” que, años después, tomaría forma en la blockchain.

Las dudas que mantienen el misterio

A pesar de las coincidencias, existen elementos que generan dudas. Entre ellos, antiguos correos entre Satoshi y Back que sugerirían que eran personas distintas.

Sin embargo, la investigación plantea que esos intercambios podrían haber sido una estrategia para desviar la atención, una especie de coartada digital.

Otro punto llamativo es el silencio de Back en los primeros años de Bitcoin: mientras el proyecto nacía, no participó públicamente. Su aparición en el debate llegó recién después de que Satoshi desapareciera.

Un enigma que sigue abierto

Lejos de cerrar el caso, la investigación vuelve a encender el debate global. La identidad de Satoshi Nakamoto sigue sin confirmación definitiva, pero cada nueva pista reduce el círculo.

Y quizás ahí radica la esencia del misterio: Bitcoin nació para funcionar sin confiar en nadie en particular. Incluso en su creador.

Mira la programación en Red Uno Play