Cuenta regresiva: el TED Cochabamba alista la entrega de credenciales a nuevas autoridades

El proceso electoral en Bolivia entra en una etapa clave. En Cochabamba, el Tribunal Electoral Departamental (TED) se prepara para la entrega de credenciales a 730 autoridades electas, en un acto programado para el próximo 28 de abril.

La medida responde a la Resolución N.º 0138/2026 emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que marca el cierre formal del proceso en varios departamentos, mientras otros aún se encaminan hacia una segunda vuelta.

Un amplio número de autoridades

En Cochabamba, las credenciales serán entregadas tanto a titulares como suplentes, abarcando todos los niveles de gobierno subnacional. Entre los cargos principales se encuentran:

Gobernador

16 asambleístas por población

16 asambleístas por territorio

2 representantes de pueblos indígenas

47 alcaldes

307 concejales

El gobernador electo es Leonardo Loza, de la Alianza Unidos Por los Pueblos, mientras que en la capital fue reelecto Manfred Reyes Villa como alcalde.

Panorama nacional: entre acreditaciones y balotaje

Mientras Cochabamba, junto a Potosí, Pando y La Paz avanzan hacia la entrega de credenciales, otros departamentos como Santa Cruz, Beni, Oruro, Tarija y Chuquisaca se preparan para una segunda vuelta.

El TSE confirmó este escenario tras concluir el conteo de mesas repetidas en Santa Cruz, lo que consolidó la necesidad de definir autoridades en una nueva votación en cinco regiones.

Otros departamentos

En Pando, más de 200 autoridades recibirán sus credenciales, incluyendo a la gobernadora electa Gabriela de Paiva y al vicegobernador José Luis Rodríguez.

En Potosí, el proceso alcanzará a 594 autoridades, con René Joaquino como gobernador electo y Williams Cervantes Beltrán en la alcaldía de la capital.

En el caso de La Paz, la entrega de credenciales aún no tiene fecha confirmada, en medio de un escenario electoral particular tras la anulación de la segunda vuelta.

Etapa decisiva

La entrega de credenciales representa el paso previo a la posesión oficial de autoridades y marca el inicio de una nueva gestión en los gobiernos subnacionales.

Con el calendario en marcha y procesos aún abiertos en varias regiones, Bolivia entra en una fase decisiva donde se terminará de definir el mapa político del país.

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