Zoonosis detecta indicios de venta de perros y anuncia multa para dueña de criadero clandestino en Cochabamba

El jefe de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba, Diego Prudencio, informó que tras el rescate de 21 perros de un criadero clandestino en la zona norte, se identificó indicios de la comercialización ilegal de los animales, por lo que se aplicarán sanciones contra la propietaria del inmueble.

Mencionó que se cuenta con información de que los canes eran vendidos en distintos puntos de la ciudad.

“Tenemos información de que vendía los animalitos a ciertos sectores donde se comercializa animales, lo que nos muestra que deben unificarse esfuerzos para controlar estas actividades”, afirmó.

Prudencio explicó que el lugar funcionaba como una cadena de reproducción con fines económicos. “Claramente era una labor mercantilista, no se constituye en un criadero porque no cumple con los criterios técnicos para la reproducción”, sostuvo.

El jefe de Zoonosis sostuvo que durante la intervención realizada junto a la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma), se evidenció que los animales estaban hacinados en jaulas improvisadas, sin condiciones adecuadas de higiene, ventilación ni acceso suficiente a agua y alimento.

Ante esta situación, comentó que se determinó que los perros no serán devueltos a la propietaria, una mujer de la tercera edad. “No vamos a devolver los animales porque las condiciones no están dadas. No se puede tener 21 perros en un espacio reducido, menos de razas grandes”, enfatizó.

Asimismo, anunció sanciones por maltrato animal. “Se procederá con una sanción económica de 500 bolivianos por cada caso, y se prohibirá a esta persona volver a tener animales”, indicó.

Los canes, entre ellos cachorros y una perra en etapa de lactancia, fueron trasladados a dependencias de Zoonosis para su evaluación veterinaria. Las autoridades anunciaron que continuarán con operativos para detectar y sancionar este tipo de actividades ilegales en la ciudad.

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