“Presenta un daño renal de gravedad”: Niño lucha por su vida tras ser mordido por una víbora cascabel en Tarija

Un niño de tan solo 7 años permanece en estado crítico en la unidad de terapia intensiva del Hospital San Juan de Dios, luego de haber sido mordido por una víbora cascabel en la comunidad de Campanario, ubicada en la provincia Eustaquio Méndez, en el departamento de Tarija.

El hecho ocurrió el pasado jueves, cuando el menor acompañaba a su padre, Romelio Ríos, en labores agrícolas de cosecha de papa. Según el testimonio del progenitor, el ataque fue repentino: el reptil mordió al niño en el pie derecho, generando una situación de emergencia que obligó a la familia a actuar de inmediato.

En medio de la desesperación, el menor fue trasladado a un centro de salud cercano. Sin embargo, de acuerdo con el relato familiar, la atención inicial no fue la adecuada, ya que fue asistido en primera instancia por un dentista, quien le administró un medicamento antes de derivarlo a otro establecimiento.

El niño fue llevado posteriormente desde el centro de salud de Camarón hacia San Lorenzo y luego a la ciudad de Tarija, en un recorrido que tomó varias horas, tiempo crucial que terminó agravando su estado de salud.

A su llegada al hospital, el menor recibió el suero antiofídico, pero el pediatra Nils Casson explicó que la evolución fue desfavorable debido al retraso en la aplicación del tratamiento.

“El veneno de la víbora cascabel es altamente tóxico. Puede provocar daño renal, neurológico y destrucción de las células sanguíneas. El niño presenta una insuficiencia renal grave”, detalló el pediatra.

Actualmente, el menor se encuentra en terapia intensiva con un cuadro delicado, presentando falla orgánica, particularmente en los riñones, lo que mantiene en vilo a su familia y al personal médico.

Ante esta situación, la madre del niño lanzó un llamado desesperado a la población para colaborar con los gastos médicos, que incluyen medicamentos de alto costo, como ampollas que alcanzan los 1.300 bolivianos.

La familia solicita apoyo solidario de la ciudadanía. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse a los números: 686 88 685 – 729 98 269.

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