El gigante de la Agropecruz: Jaron FIV LS pesa 1.235 kilos

El toro Jaron FIV LS se convirtió en la gran figura del arranque de Agropecruz 2026, al imponerse como el ejemplar más pesado de la feria con 1.235 kilogramos, a sus 28 meses y 8 días.

Criado por la Hacienda Nelorí, el animal fue seleccionado desde los siete meses de edad, iniciando un proceso de preparación basado en genética, alimentación especializada y seguimiento constante.

Su desarrollo lo ha llevado a destacar en diferentes ferias, acumulando premios y posicionándose como un ejemplar de alto nivel.

Detrás de su imponente tamaño existe un trabajo técnico y dedicado, con un equipo que cuida cada detalle de su crecimiento. Su docilidad y presencia también llaman la atención, convirtiéndolo en un referente dentro del sector pecuario.

Por sus características, Jaron FIV LS no solo sobresale por su peso, sino también por su calidad genética y proyección, consolidándose como uno de los animales más destacados de la feria.

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