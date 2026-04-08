Vuelve a La Paz la 'Batalla de Chantilly 2026' con más premios y degustaciones

La Subalcaldía Centro anunció la realización del concurso 'Batalla de Chantilly 2026', un evento que reunirá a emprendedoras dedicadas a la elaboración de este tradicional postre paceño.

La actividad se llevará a cabo el próximo 14 de abril desde las 09:00 en la plaza Bicentenario, donde además de la competencia, el público podrá degustar distintas variedades de chantillín.

Modalidad del concurso

El certamen contará con tres categorías principales, entre ellas chantillín tradicional, creatividad e innovación, donde se evaluarán aspectos como sabor, presentación, técnica y tiempo de preparación.

Las organizadoras informaron que las personas interesadas en participar pueden asistir a un taller informativo que se realizará el mismo día a las 14:00 en el auditorio de la Subalcaldía Centro, donde se brindarán detalles sobre requisitos, tiempos y premios.

Una tradición emergente

Participantes habituales destacaron que el concurso no solo representa una oportunidad económica, sino también una experiencia de reconocimiento al trabajo.

“Es la adrenalina del momento, es bonito ver cómo la gente te apoya y reconoce lo que haces”, comentó una de las concursantes.

El evento también busca revalorizar el chantilly como un postre característico de la ciudad de La Paz, ampliamente consumido en espacios populares.

La invitación está abierta tanto para emprendedoras como para el público en general, en una jornada que combinará competencia, tradición y gastronomía local.

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