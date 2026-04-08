¿Cuándo vuelve el calor a Santa Cruz y hasta cuándo se queda el ‘surcito’?

Santa Cruz atraviesa una jornada marcada por el ingreso de vientos del sur que han provocado un descenso en las temperaturas y cielos mayormente nublados. El fenómeno, conocido localmente como “surazo”, se mantendrá activo hasta finales de esta semana, según reportes meteorológicos.

El agrometeorólogo Luis Alberto Alpire informó que “continúan los vientos del sur con cierta intensidad, con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora”, mientras que las probabilidades de chubascos se concentran principalmente durante la madrugada de este miércoles.

Durante estos días, el clima se mantendrá templado. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 19°C de mínima, y alcanzarán máximas cercanas a los 25°C en la capital cruceña. Además, se prevé la presencia constante de nubosidad y precipitaciones moderadas a lo largo de la semana.

De acuerdo con los reportes climáticos, las condiciones de humedad e inestabilidad persistirán hasta el viernes 10 de abril, prolongando el ambiente fresco en gran parte del departamento.

El retorno del calor

Sin embargo, este periodo de bajas temperaturas tiene una fecha cercana de finalización. A partir del sábado 11 de abril, se espera un cambio en la dirección de los vientos hacia el norte, lo que marcará el inicio de un ascenso progresivo de las temperaturas.

Para el cierre del fin de semana, el termómetro podría alcanzar nuevamente valores cercanos a los 30°C, devolviendo el clima cálido característico de la región.

Pronóstico por regiones

En la provincia Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, las temperaturas variarán entre los 18°C y 31°C, con vientos del norte que podrían alcanzar ráfagas de hasta 60 km/h. En los valles cruceños, se registrarán mínimas de 9°C y máximas de 28°C, con lluvias moderadas a fuertes especialmente el martes.

Por su parte, la región de la Cordillera experimentará ráfagas superiores a los 60 km/h, mientras que en la Chiquitania se prevén lluvias de moderadas a fuertes, particularmente en provincias como Ángel Sandoval, Velasco y Guarayos.

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