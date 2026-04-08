¿Hay salida de buses a Cochabamba? Esto dicen desde la Terminal en Santa Cruz

Tras el levantamiento de los puntos de bloqueo en la carretera nueva hacia Cochabamba, las rutas comienzan a reactivarse; sin embargo, la situación aún no es clara. Desde la terminal bimodal, operadores y pasajeros coinciden en que no existe una confirmación oficial definitiva sobre las salidas.

“Estamos averiguando por dónde podemos ir… tránsito no nos ha confirmado nada”, señaló uno de los encargados de boletería, reflejando la incertidumbre que persiste entre las empresas de transporte.

Algunas compañías evalúan rutas alternativas, mientras otras mantienen sus servicios suspendidos a la espera de un reporte oficial. Además, la carretera antigua presenta dificultades por condiciones climáticas, con deslizamientos y desbordes que obligan a circular con precaución.

“Se les está explicando a los pasajeros… algunas empresas están viendo por dónde salir, otras no están saliendo”, indicaron desde la terminal.

Aunque tránsito informó que la carretera nueva estaría habilitada, las salidas continúan siendo condicionadas, por lo que se recomienda a los viajeros verificar el estado de las rutas antes de adquirir pasajes.

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