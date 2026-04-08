"Vengo a ser campeón", dice Sixto Vizuete al asumir como entrenador de The Strongest

El ecuatoriano Sixto Vizuete fue presentado este martes como entrenador de The Strongest con la misión de dar una "identidad de juego" y buscar el título boliviano.

“Vengo a ser campeón”, afirmó el nuevo estratega del Tigre boliviano, quien también fue seleccionador de Ecuador (2007-2010) y dirigió en ese país a El Nacional, Deportivo Quito y Mushuc Runa.

Vizuete llega en sustitución de Vizuete del boliviano Eduardo Villegas, quien dejó el mando del equipo hace un par de semanas por motivos personales.

La presentación de Vizuete, de 65 años, estuvo a cargo del presidente de The Strongest, Daniel Terrazas, en la cancha del estadio Rafael Mendoza Castellón.

“Asumo este nuevo reto con gran responsabilidad, compromiso y entusiasmo, convencido de que, a través del trabajo en equipo, la disciplina y la pasión que nos mueve a todos, podremos alcanzar importantes objetivos”, agregó.

Vizuete acompañó a su nuevo equipo el domingo desde la tribuna en la victoria del Tigre por 1-2 sobre Uversitario de Vinto, en el partido que dio inicio al principal campeonato local en Bolivia.

El estratega dijo que hay que mejorar “muchas cosas” y trabajar en los “detalles” técnicos y tácticos, los cuales, según señaló, se podrán lograr con los futbolistas de la plantilla, a quienes se refirió como “grandes jugadores y grandes personas”.

También planteó que su equipo sepa jugar bien, manejando todos los momentos dentro de un partido, como la transición al ataque, el repliegue defensivo y el control del balón.

Terrazas explicó que la contratación de Vizuete es lo que el club necesitaba, principalmente por su “vasto currículo” en Ecuador y por ser un entrenador que da oportunidades a los jugadores jóvenes.

The Strongest participó a principios de año en la primera fase de la Copa Libertadores y perdió la llave ante el Deportivo Táchira de Venezuela, mientras que recientemente fue el vencedor de uno de los dos torneos de verano en Bolivia.

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