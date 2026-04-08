Persisten filas por diésel en El Alto ante retraso en abastecimiento

Largas filas de vehículos de transporte pesado se registran nuevamente en la ciudad de El Alto debido a la falta de diésel en estaciones de servicio, generando preocupación en el sector.

La situación se observa en la avenida Ladislao Cabrera, carretera hacia Viacha, donde camiones, tráileres, flotas interdepartamentales y otros motorizados permanecen en espera del carburante.

Según el reporte, los vehículos comenzaron a concentrarse desde la tarde del día anterior, aproximadamente a las 16:00, en inmediaciones del surtidor San Pablo, ubicado en la zona Villa Bolívar D, a la altura del sector conocido como Los Palos.

“No está siendo comercializado el diésel porque no ha llegado. Nos dicen que llegará en las próximas horas, pero no hay una hora exacta”, señalaron desde el lugar.

Las filas alcanzan entre tres y cuatro cuadras, extendiéndose desde la curva de Los Palos hasta la intersección con la avenida Julio César Valdés.

En el lugar se observa principalmente transporte de carga pesada, aunque también hay presencia de furgonetas y camiones pequeños que buscan abastecerse.

Incluso cisternas se encuentran en la fila, lo que evidencia la alta demanda y la falta de suministro en la zona.

La incertidumbre persiste entre los transportistas, quienes esperan que el combustible llegue en el transcurso de la jornada para poder continuar con sus actividades.

El desabastecimiento de diésel vuelve a poner en evidencia las dificultades en la distribución de carburantes en el país, afectando directamente al sector del transporte y la logística.

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