Denuncian que espacios públicos en El Alto son utilizados como "baños improvisados"

Una denuncia ciudadana evidenció que un pasaje ubicado en la avenida Panorámica, en pleno centro de la Ceja de El Alto, fue convertido en un baño público improvisado, generando malos olores y molestias a comerciantes y transeúntes de la zona.

El hecho se registra en inmediaciones del atrio multifuncional, donde, pese a la instalación de alambres y señalización municipal que exhorta a mantener limpio el lugar, varias personas continúan utilizando el espacio para realizar sus necesidades biológicas.

Durante un recorrido, se constató la presencia de residuos de orina y basura, además de un fuerte olor que se percibe en todo el sector, incluso en áreas cercanas donde se comercializan alimentos.

“Hemos visto a varias personas venir y usar este espacio. No respetan ni los letreros ni las medidas que ha puesto el municipio”, reportaron desde el lugar.

Uno de los comerciantes afectados señaló que la situación es constante y que, al intentar llamar la atención a quienes cometen estas acciones, reciben respuestas agresivas.

“Se siente el olor. Cuando uno les dice algo, se molestan, incluso quieren agredir”, manifestó.

Otro vendedor indicó que, a pocos metros del lugar, existe un baño público que no es utilizado por la población.

“Hay baño, incluso para personas mayores y con discapacidad, pero la gente no quiere usarlo. Quieren todo gratis”, afirmó.

La problemática también se extiende a otros espacios cercanos, como el pasaje artesanal Señor de Mayo, donde se reportan condiciones similares.

La situación genera preocupación debido a que el sector es altamente transitado y constituye un punto comercial importante en la ciudad, lo que incrementa el impacto sanitario y la incomodidad para la población.

Los denunciantes piden la intervención de las autoridades municipales para reforzar los controles, mejorar las condiciones de los baños públicos y aplicar sanciones a quienes incumplen las normas de higiene.

El caso fue visibilizado a través del segmento “Ojo Ciudadano”, que busca exponer problemáticas urbanas y canalizar respuestas de las autoridades competentes.

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