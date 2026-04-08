Orgullo cruceño: Blooming recibe a River y quiere hacer historia

Este miércoles, el fútbol sudamericano tendrá acento boliviano. Blooming salta a escena en la Copa Sudamericana para enfrentar a River Plate desde las 21:30, en el Estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera, con la misión de hacerse fuerte en casa y representar al país en una noche que promete emociones.

El encuentro será dirigido por el colombiano Andrés Rojas y se podrá seguir en vivo a través de DSports y DirecTV GO.

Blooming, ilusión renovada y orgullo local

La Academia cruceña afronta este desafío internacional con energía renovada bajo la conducción de Mauricio Soria. Si bien su arranque en la temporada 2026 ha sido irregular, el equipo apuesta todo a su fortaleza como local y al empuje de su gente.

En Santa Cruz, Blooming sabe que los partidos se juegan distinto. El Tahuichi será mucho más que un estadio: será presión, aliento y esperanza. Ante un rival de peso, el equipo boliviano buscará cerrar filas, competir con intensidad y dar el golpe que lo posicione en el grupo.

River llega en racha, pero Blooming quiere sorprender

El conjunto argentino atraviesa un buen momento desde la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet, manteniéndose invicto y acumulando cuatro victorias consecutivas, incluida una sólida goleada ante Belgrano.

Sin embargo, más allá del presente del rival, en Blooming hay una convicción clara: los partidos internacionales se juegan con carácter, y en casa, todo es posible.

Posibles formaciones

Blooming:

Braulio Uraezaña; Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho.

DT: Mauricio Soria.

River Plate:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.

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