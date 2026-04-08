Un operativo policial ejecutado en la zona de Paurito, en Santa Cruz, permitió la captura de 13 personas, entre ellas 11 ciudadanos colombianos, incluyendo al presunto líder del grupo criminal Los Espartanos, identificado como alias 'Mayapa'.

El caso fue abordado en el programa Que No Me Pierda de Red Uno de Bolivia, donde el periodista colombiano Miguel Cruz brindó detalles sobre la estructura y alcance de esta organización delictiva.

Según Cruz, Los Espartanos es una banda compleja que ha estado en el radar de las autoridades desde 2016, tras la fragmentación de una organización criminal mayor en Colombia. Desde entonces, mantiene una disputa territorial con otro grupo conocido como Los Shottas, especialmente en la zona portuaria de Buenaventura.

La estructura, que contaría con aproximadamente 400 integrantes, basa sus operaciones en dos ejes principales: la extorsión y el narcotráfico. En el primer caso, exige pagos mensuales que pueden alcanzar hasta 50 millones de pesos colombianos a grandes comerciantes, mientras que los pequeños negocios deben pagar alrededor de 5 millones.

Además, la organización habría desarrollado alianzas con redes criminales internacionales, facilitando transporte marítimo y logística para el tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína. Este esquema les permite cobrar por los servicios ofrecidos a otras organizaciones delictivas en distintos países.

Alias 'Mayapa', identificado como Jorge Isaac Jiménez, de aproximadamente 39 años, inició su carrera criminal en 2002 como sicario. Fue capturado en 2017 en Colombia, pero tras recuperar su libertad, salió del país en 2021. Desde entonces, continuó coordinando actividades ilícitas desde el exterior.

“Se trata de una responsabilidad compartida que esta persona haya salido del radar en su momento, pero ahora reaparece en Bolivia, donde es capturado”, explicó Cruz.

El periodista también advirtió que, aunque las operaciones principales del grupo se concentran en Buenaventura, su alcance internacional representa un desafío significativo para las autoridades. En ese contexto, señaló que el siguiente paso será definir las acciones judiciales y reforzar los controles en la región para frenar la expansión de estas redes criminales.

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