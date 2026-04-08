Segunda vuelta: paso a paso para verificar si eres jurado electoral el 19 de abril

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones de autoridades departamentales, prevista para el domingo 19 de abril, el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) habilitó herramientas digitales para que la ciudadanía pueda verificar de forma rápida si fue designada como jurada o jurado electoral.

La consulta puede realizarse a través de la plataforma y aplicación móvil “Yo Participo”, que contiene la información oficial actualizada al 30 de marzo de 2026.

Más de 40.000 ciudadanos fueron sorteados para administrar las mesas de sufragio en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni.

Cómo verificar si eres jurado electoral

Para consultar si fuiste designado, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial del OEP: https://www.oep.org.bo/ Haz clic en la opción “Yo Participo” Accede al apartado “Consulta al Padrón Electoral”. Introduce tu número de cédula de identidad (sin lugar de expedición). Registra tu fecha de nacimiento. Completa el código captcha. Presiona el botón “Consultar”.

¿Eres jurado? Así puedes consultarlo

El sistema te indicará de inmediato si fuiste seleccionado como jurado electoral para la jornada del 19 de abril.

Consulta desde el celular

También puedes verificar tu estado mediante la aplicación “Yo Participo”, disponible para dispositivos Android.

Escanea el código QR habilitado por el OEP para descargar la app.

Ingresa tu número de cédula de identidad y tu fecha de nacimiento.

¿Eres jurado? Así puedes consultarlo

Con estos datos, la plataforma mostrará si debes cumplir funciones como jurado electoral en los comicios.

El OEP recomendó a la población realizar la consulta con anticipación para cumplir con las responsabilidades establecidas en el proceso electoral.

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