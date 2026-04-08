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“Ni caro está”: sujeto usa un método insólito para robar gualele en un mercado cruceño

El video, de aproximadamente 20 segundos, muestra al intrépido ladrón vestido con camisa blanca, gorra y gafas, apoyado cerca de una mesa mientras observa cuidadosamente a su alrededor, aparentemente buscando evitar ser descubierto.

Charles Muñoz Flores

08/04/2026 12:04

Captan a hombre robando gualele con carrito de bebé en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Un insólito hecho quedó registrado por cámaras de seguridad en un mercado de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un hombre utilizó un carrito de bebé como estrategia para robar una docena de bananas, conocidas localmente como gualele.

El video, de aproximadamente 20 segundos, muestra al presunto autor vestido con camisa blanca, gorra y gafas, apoyado cerca de una mesa mientras observa cuidadosamente a su alrededor, aparentemente buscando evitar ser descubierto.

Tras percatarse según su comportamiento de que nadie lo vigilaba, el sujeto estira la mano, toma una docena de bananas y las introduce rápidamente en el carrito de bebé. Acto seguido, baja el techito del cochecito para ocultar el producto.

Segundos después, vuelve a mirar en distintas direcciones, toma el carrito y se retira del lugar sin levantar sospechas inmediatas.

El material audiovisual se difundió rápidamente en redes sociales, donde generó una ola de reacciones entre usuarios. Algunos comentarios ironizaron sobre el hecho, señalando el bajo costo del producto: “La docena está en Bs 6, nada que ver”, mientras que otros criticaron la acción: “Eso ya es ser dañino” o “ni caro está, qué miserable”.

A continuación, el video:

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