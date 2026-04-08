La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre el estado de transitabilidad en la Red Vial Fundamental, que abarca 18.122 kilómetros en todo el país, destacando tramos habilitados con desvíos, sectores con restricción vehicular y rutas completamente inhabilitadas.

De acuerdo con el reporte actualizado al 8 de abril de 2026, en el departamento de Pando los tramos Km 185 – La Floresta y Conquista – El Sena se encuentran transitables con desvíos, debido a trabajos en construcción, por lo que se recomienda circular con precaución.

En Tarija, el tramo Entre Ríos – Tacuarandi también está habilitado con desvíos, mientras que en Beni, en el sector Santo Domingo – Monte Grande, se mantiene restricción vehicular debido a que el tramo se encuentra en evaluación.

En Cochabamba, el tramo Llallini – Bombeo presenta restricción vehicular en horarios específicos, por lo que se dispuso la circulación controlada entre las 09:00 y 17:00.

Por otro lado, la ABC reportó rutas no transitables en el departamento de La Paz, específicamente en los tramos Chuspipata – Yavicucho y Yavicucho – Yolosa, donde se realizan trabajos de limpieza de derrumbes en los sectores San Juan y El Solario.

Asimismo, en Santa Cruz, el tramo San Lorenzo – Salinas permanece inhabilitado debido a una inundación registrada en el puente San Miguelito.

“Se recomienda a los usuarios informarse antes de viajar y respetar las señalizaciones, especialmente en sectores con desvíos o restricciones”, señala el informe.

La entidad recordó que mantiene monitoreo permanente de las carreteras y pidió a la población consultar los reportes actualizados a través de sus canales oficiales para evitar inconvenientes en sus desplazamientos.

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