La ABC interviene el tramo Charazani – Cruce Apolo para garantizar la transitabilidad en el sector Bocamina

En respuesta a las condiciones climáticas de la región, cuadrillas de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ejecutan labores de limpieza de plataforma para asegurar el paso de transportistas y viajeros hacia el norte paceño.

Milen Saavedra

20/01/2026 16:43

La ABC interviene el tramo Charazani – Cruce Apolo para garantizar la transitabilidad en el sector Bocamina. Foto: ABC.
La Paz, Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional La Paz informó que se encuentran en plena ejecución los trabajos de rehabilitación y limpieza en el Tramo I: Charazani – Cruce Apolo. Las intervenciones se concentran específicamente en el sector de Bocamina, donde la acumulación de material sobre la vía representaba un riesgo para los usuarios.

Las tareas consisten primordialmente en el retiro de material excedente que se ha depositado sobre la plataforma vial debido a factores geográficos y climáticos. Según el reporte oficial, estas acciones tienen tres objetivos fundamentales:

  1. Priorizar la seguridad de los conductores.

  2. Garantizar la continuidad del flujo vehicular en esta ruta estratégica.

  3. Resguardar la integridad de los transportistas que conectan estas poblaciones.

A través de un comunicado, la ABC reafirmó que estos trabajos se realizan en estricta coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, dentro de los planes de mantenimiento y conservación de la Red Vial Fundamental (RVF).

Dada la naturaleza del terreno y las condiciones climáticas propias de la zona de Charazani y Apolo, la estatal de carreteras exhorta a todos los conductores a transitar con extrema precaución, respetar la señalización de los obreros en vía y estar atentos a los reportes de transitabilidad antes de emprender viaje.

