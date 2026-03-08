Convocan a marcha en Santa Cruz por el Día de la Mujer

En conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora, diferentes colectivos y organizaciones de Santa Cruz de la Sierra convocaron este domingo a una marcha que comenzará a las 17:00 en la Plaza del Estudiante y llegará hasta la Plaza 24 de Septiembre.

Consuelo Camacho, representante de la Plataforma de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer, señaló que el objetivo principal de la movilización es visibilizar las desigualdades que aún enfrentan las mujeres en Bolivia.

“Se trata de mostrar la falta de condiciones para ejercer nuestros derechos, la ausencia de políticas públicas adecuadas y presupuestos suficientes para cerrar las brechas de desigualdad, como la violencia y las diferencias salariales”, explicó.

Camacho destacó que la marcha no solo es una actividad simbólica, sino un instrumento de lucha y exigencia frente al Estado. “Es un día para reivindicar los derechos de las mujeres y gritar por justicia. Nos acompañan compañeros solidarios que se alían a esta causa, pero históricamente ha sido una fecha en la que las mujeres salen a exigir por sí mismas”, agregó.

La representante de la plataforma enfatizó que, a pesar de las dificultades para encontrar justicia y las limitaciones para el ejercicio pleno de los derechos, la participación creciente en estas movilizaciones demuestra la fuerza del movimiento feminista en el país.

“Más allá de los obstáculos, la marcha se convierte en un espacio para exigir y visibilizar nuestros derechos”, concluyó Camacho.

