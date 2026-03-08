Ríos del departamento presentan pequeñas crecidas, según reporte hidrológico

El Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (SEARPI) informó este domingo que varios ríos del departamento registran pequeñas crecidas, aunque la mayoría se mantiene dentro de parámetros controlados.

De acuerdo con el boletín hidrológico emitido a las 07:49 de la mañana, la cuenca del río Piraí presenta incrementos leves en distintos puntos de monitoreo. Estaciones como Bermejo, Río Piojera, Angostura, El Torno, Río Espejos, Urubó, Guenda, Eisenhower y Marotas registran niveles clasificados como “pequeña crecida”.

En el punto de Cuatro Ojos, uno de los sectores de mayor seguimiento, el nivel alcanzó 3,20 metros, manteniéndose también dentro de la categoría de crecimiento moderado.

Por otra parte, el río Grande presenta un comportamiento mayormente estable. Mientras que en La Junta se reporta una pequeña crecida con 7,30 metros, las estaciones de Abapó, Pailas y Puente Banegas registran niveles normales.

Otros ríos del departamento también presentan incrementos leves en su caudal. Es el caso del río Surutú, Parapetí y Yapacaní, donde se reportan pequeñas crecidas asociadas a las recientes lluvias registradas en la región.

En contraste, el río Ichilo mantiene un nivel normal de 8,05 metros, sin riesgo inmediato de desborde.

Las autoridades recomiendan mantener la vigilancia permanente en zonas ribereñas, especialmente en sectores donde se han registrado precipitaciones durante las últimas horas.

Foto: Servicio de Encauzamiento de Ríos - Searpi

