YPFB anuncia normalización del diésel en La Paz y El Alto

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó que en las próximas horas se normalizará el suministro de diésel en las ciudades de La Paz y El Alto, luego de los retrasos ocasionados por bloqueos registrados en el departamento de Oruro.

A través de un comunicado oficial, la estatal explicó que estas medidas de presión provocaron demoras en la llegada de cisternas destinadas a abastecer a los surtidores de ambos municipios.

“Debido al bloqueo registrado en el departamento de Oruro en los últimos días, se ha producido un retraso en la llegada de algunas cisternas con diésel destinadas al suministro en los surtidores de La Paz y El Alto”, señala el documento emitido por la entidad.

YPFB indicó que, una vez levantadas las medidas, las cisternas ya se encuentran en ruta hacia su destino, por lo que se prevé la normalización total del servicio en el transcurso de las próximas horas y durante la jornada siguiente.

“Se prevé que en las próximas horas y durante el día de mañana la distribución se normalice completamente en todos los surtidores de La Paz y El Alto”, añade el comunicado.

La empresa estatal también reconoció que la situación generó una afectación temporal en algunos puntos de venta.

“Estas demoras han generado una afectación temporal en la entrega normal de diésel en algunos puntos de venta de ambos municipios. YPFB lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar a los usuarios y conductores”, puntualiza.

Asimismo, reafirmó su compromiso de garantizar el abastecimiento oportuno de combustibles en todo el país y de trabajar de manera coordinada con autoridades para evitar interrupciones.

En paralelo, la Comisión Especial de Investigación de la Cámara de Senadores inició un proceso para esclarecer la calidad de la gasolina distribuida en el país, en medio de denuncias por daños en vehículos.

La comisión, presidida por el senador Branko Marinkovic, junto a Teresa Alarcón, Claudia Mallón y Rosalva Romero, enfocará su trabajo en tres ejes: técnico, administrativo y de responsabilidad.

“La investigación busca determinar qué ocurrió, quién lo permitió y quién debe responder”, establece la línea de acción.

El proceso incluirá convocatorias a autoridades de YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Hidrocarburos, además de especialistas y sectores afectados.

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