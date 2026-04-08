Paz anuncia la proyección de una "nueva YPFB" al servicio del pueblo

El presidente Rodrigo Paz cumple hoy una intensa agenda en la capital cruceña que incluye la inauguración de Agropecruz, reuniones con gremiales y una visita a YPFB.
08/04/2026 12:23
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En el marco de su agenda de actividades en Santa Cruz, el presidente Rodrigo Paz tiene previsto participar este miércoles en la inauguración de Agropecruz 2026, además de cumplir actividades en YPFB y sostener una reunión con gremialistas y trabajadores por cuenta propia.
En relación a su visita a YPFB, el mandatario adelantó sobre una proyección sobre el futuro de la estatal petrolera, con el objetivo de reorientarla hacia el apoyo de los sectores productivos y no al servicio de un partido político o de algunas familias.
“Estaremos en la proyección de lo que debe ser la nueva YPFB para Bolivia, no una empresa estatal vinculada a un partido político y unas cuantas familias, sino una empresa estatal que debe estar al servicio de su pueblo y al servicio de potenciar los sectores productivos de la patria y la sociedad en su conjunto”, afirmó el mandatario.
La propuesta apunta a redefinir el rol de la empresa estatal, en un contexto en el que el Gobierno busca impulsar cambios estructurales en áreas estratégicas de la economía, a través de nuevas leyes que en los próximos días serán presentadas ante el Parlamento para su aprobación.
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