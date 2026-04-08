“Hoy jugamos todos”: el mensaje emotivo de Blooming antes de enfrentar a River

El Club Blooming lanzó un mensaje de unidad a través de sus redes sociales en la previa de su debut por la Copa Sudamericana 2026, donde enfrentará a Club Atlético River Plate esta noche desde las 20:30.

“Hoy jugamos todos”, fue la arenga compartida por la academia cruceña a pocas horas de medirse ante el conjunto millonario en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un partido que genera gran expectativa en la hinchada celeste.

El compromiso corresponde al inicio del Grupo H del certamen continental, donde ambos equipos buscarán arrancar con el pie derecho en una serie que promete alta intensidad.

Blooming y River Plate se enfrentarán este 8 de abril de 2026 por primera vez en su historia en competiciones Conmebol, en un duelo inédito que se disputará en Santa Cruz de la Sierra.

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