Pablo Salinas destaca que sus jugadores estuvieron “a la altura de un clásico importantísimo”

Tras la victoria de Blooming sobre Oriente Petrolero por 4-1, Pablo Salinas, asistente técnico de Mauricio Soria, elogió el desempeño del equipo durante el clásico cruceño. “Creo que, como partió muy intenso, a pesar de la baja que hemos tenido, los chicos que vienen trabajando de atrás y buscando su oportunidad, ahora tendieron sus máximos potenciales. Obviamente algunos tenemos que mejorar un poco más, pero estamos muy satisfechos”, afirmó.

Salinas resaltó la importancia del trabajo diario del cuerpo técnico y la consideración que se tiene hacia todos los jugadores, tanto quienes estuvieron en el campo como los que no jugaron. “Como cuerpo técnico, con el trabajo que hacemos día a día, con los que juegan y los que no, son tomados mucho en cuenta. Creo que estuvieron a la altura de un clásico de un partido importantísimo”, añadió.

El asistente también destacó la motivación que genera el apoyo de las hinchadas: “Ahora decidimos con todas las hinchadas que vienen a apoyarnos”, concluyó, enfatizando el compromiso y la entrega de los futbolistas durante el encuentro.

