El Club Blooming oficializó este miércoles la salida del jugador Sub-20 Adrián Pacheco, quien fue transferido de manera definitiva al Atlético Goianiense, elenco que actualmente compite en la Serie B del balompié brasileño.

Aunque el acuerdo no incluyó un pago inmediato por el traspaso, la academia cruceña garantizó un beneficio estratégico: la propiedad del 30% de los derechos económicos del futbolista, cifra que podría representar ingresos importantes en caso de una futura venta.

Desde la institución celeste remarcaron el valor de esta negociación en su política de internacionalización.

“De esta manera el Club apuesta a la apertura de mercados de manera directa en ligas sudamericanas e internacionales para futuras operaciones de jugadores propios del Club”, señala el comunicado oficial difundido a socios e hinchas.

Adrián Pacheco llegó al plantel profesional de Blooming en 2025 y, aunque no llegó a debutar en primera división, fue convocado en varias ocasiones. Ahora tendrá la oportunidad de mostrar su potencial en un torneo altamente competitivo.

“El Club Blooming informa a todos sus socios e hinchas en general la transferencia definitiva de nuestro jugador Sub-20 Adrián Pacheco, al Club Atlético Goianiense de la Segunda División de Brasil… Le deseamos a Adrián el mayor de los éxitos en esta nueva etapa como profesional”, expresó la institución.

Adrián Pacheco nació en Cochabamba pero creció en Canadá y tiene su familia en ese país, por ese motivo fue convocado a la selección Sub-20 canadiense y este 2025 llegó a Blooming desde donde da el salto al fútbol brasileño.

