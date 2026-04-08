Cochabamba evalúa bombardeo de nubes en octubre por bajo nivel de La Angostura

La Gobernación de Cochabamba prevé que la estimulación de nubes se llevará a cabo en octubre como medida para enfrentar la escasez de agua en la región, ante el bajo nivel de almacenamiento de agua en la represa de La Angostura, que actualmente alcanza solo el 35% de su capacidad.

El secretario de Medio Ambiente, Óscar Zelada, explicó que la decisión se tomó luego de una reunión interinstitucional con representantes del Viceministerio de Defensa Civil, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y regantes del Valle Alto.

“Se ha realizado una evaluación técnica y científica y se ha determinado que abril no presenta las condiciones adecuadas. Por ello, hemos programado la estimulación de nubes para octubre, cuando la humedad y la temperatura favorezcan la medida”, indicó.

Zelada señaló que se convocará nuevamente en agosto al Gobierno nacional y a representantes de otras instituciones para coordinar la actividad y fortalecer un programa integral contra la escasez de agua.

El anuncio busca garantizar la disponibilidad hídrica para el Valle Alto de Cochabamba y otras zonas dependientes de La Angostura, mientras se continúa con el monitoreo del nivel de la represa y las condiciones climáticas de la región.

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