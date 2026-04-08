Bloqueo indefinido en Yapacaní interrumpe la ruta nueva Santa Cruz–Cochabamba

Un bloqueo de carácter indefinido fue instalado este miércoles por vecinos del Distrito 2 del municipio de Yapacaní, interrumpiendo completamente el tránsito en la carretera nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba, una de las principales vías de integración del país.

La medida de presión se concentra en el puente de Yapacaní, donde los manifestantes colocaron promontorios de tierra, piedras y palos, impidiendo el paso de todo tipo de vehículos en ambos sentidos. Como consecuencia, se registra una paralización total del flujo vehicular, afectando tanto al transporte de pasajeros como al traslado de mercancías.

Los movilizados señalaron que la protesta responde al incumplimiento de un pliego petitorio compuesto por cinco demandas principales, las cuales aseguraron no han sido atendidas por distintas instancias gubernamentales.

Entre los puntos centrales, exigen la firma de un convenio con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la ejecución de un proyecto de pavimentación rígida, con un presupuesto de Bs 5 millones, destinado a mejorar los accesos a unidades educativas y beneficiar a nueve barrios del Distrito 2.

Asimismo, demandan el resarcimiento por daños ocasionados a vehículos, que atribuyen a la presunta mala calidad del combustible. A esto se suma el cumplimiento de compromisos relacionados con la provisión de 1.200 metros cúbicos de ripio chancado, cuya responsabilidad señalan recae en la Gobernación.

Otra de las exigencias incluye la canalización del río Yapacaní y la construcción de defensivos, además del recarpeteado del tramo carretero comprendido entre el puente Ichilo y Montero, obra que atribuyen a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Finalmente, los vecinos piden el retorno de la oficina de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) al municipio.

Dirigentes de la movilización advirtieron que el bloqueo será indefinido y no será levantado hasta que las autoridades respondan de manera concreta a sus demandas.

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