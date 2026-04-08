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Política

Marcha por Yahuasi llega al TSE y tensiona el centro paceño

Una movilización en apoyo a René Yahuasi llegó hasta el Tribunal Supremo Electoral, generando cortes de vías, presencia policial y expectativa por una respuesta oficial.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

08/04/2026 15:10

Foto: Excandidato por la Gobernación de La Paz, René Yahuasi. APG.
La Paz

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Una movilización llegó hasta inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la ciudad de La Paz, en respaldo a René Yahuasi, excandidato de Nueva Generación Patriótica (NGP) a la Gobernación.

La marcha partió desde el polifuncional de la ciudad de El Alto y arribó cerca de las 13:15, concentrándose en calles aledañas como Sánchez Lima, Belisario Salinas y Presbítero Medina, rodeando las instalaciones del ente electoral.

En la zona también se desplegó un importante contingente policial para resguardar el edificio del TSE y mantener el orden, ante la presencia de manifestantes que incluso portaban petardos.

La protesta ha generado la interrupción del tránsito vehicular en el sector, afectando la circulación en el centro paceño.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial tanto de los movilizados como de las autoridades electorales respecto a las demandas planteadas en esta medida de presión.

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