Un violento hecho de agresión contra una mujer de 76 años en la zona Cuarto Centenario de la ciudad de La Paz ha generado consternación y preocupación entre vecinos, quienes denuncian un incremento de la inseguridad.

Según la denuncia de la familia, dos personas en aparente estado de ebriedad, e incluso bajo posible consumo de sustancias controladas, ingresaron al domicilio de la víctima y la atacaron brutalmente.

“Han ingresado a mi casa y han agredido a mi madre. Está delicada de salud, le falta un pedazo de labio, le han partido la lengua, tiene la nariz fracturada y un golpe en la cabeza”, relató la hija de la víctima.

El hecho fue captado por cámaras de seguridad, donde se observa cómo los agresores saltan la puerta del inmueble, utilizan una piedra para forzar el ingreso y posteriormente atacan a la mujer.

“Mi mamá estaba en el patio, abrió la puerta y estas personas directamente ingresaron y la agredieron”, explicó.

La familia también denunció demoras en la atención institucional tras acudir a instancias correspondientes.

“Hemos esperado tres horas para que reciban la denuncia. Ni aun así actuó la fiscal que estaba a cargo”, afirmó la denunciante.

La víctima permanece bajo evaluación médica y deberá someterse a estudios como tomografías y radiografías debido a la gravedad de las lesiones.

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