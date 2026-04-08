Fiscalía: Tres funcionarias declararán en caso de maltrato en La Paz

El Ministerio Público inició una investigación de oficio por el presunto caso de maltrato infantil en un centro de acogida de la ciudad de La Paz, tras la difusión de denuncias en redes sociales y pronunciamientos de autoridades.

El fiscal departamental, Luis Carlos Torres, informó que desde tempranas horas se ejecutó una intervención conjunta con el Instituto de Investigaciones Forenses, la Policía Boliviana, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) y la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

“Ante la denuncia que ha sido difundida, el Ministerio Público ha iniciado de oficio la investigación y nos hemos constituido en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes”, señaló.

Como parte de las primeras diligencias, se realizan valoraciones médicas forenses y evaluaciones psicológicas a los menores del centro, con el objetivo de determinar posibles signos de violencia.

En el marco de la investigación, tres funcionarias fueron conducidas en calidad de testigos: la administradora, la trabajadora social y la psicóloga del centro. Según el fiscal, se identificaron contradicciones en sus declaraciones.

“Se ha podido determinar algunos tipos de contradicciones, por lo que necesitamos esclarecer esos aspectos dentro de la investigación”, explicó.

El proceso fue abierto por el delito de violencia familiar o doméstica, considerando que los implicados tenían la responsabilidad de cuidado de los menores.

Asimismo, el Ministerio Público confirmó que se encuentra en la búsqueda de la principal sospechosa, quien presuntamente habría estado a cargo directo de los niños.

“Estamos indagando el paradero de la persona principal sospechosa y también verificando si aún forma parte de la institución”, indicó Torres.

Respecto a su situación laboral, existen versiones contradictorias sobre si la funcionaria fue desvinculada previamente o si continuaba ejerciendo funciones al momento de los hechos, aspecto que también forma parte de las investigaciones.

Las autoridades no descartan que existan antecedentes o más casos dentro del mismo centro, por lo que el trabajo fiscal continuará en reserva hasta contar con mayores elementos.

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