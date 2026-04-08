Caso centro de acogida de La Paz: Al menos cuatro menores fueron agredidos

Una denuncia por presuntas agresiones a menores de edad en un centro de acogida de la zona de Obrajes, en la ciudad de La Paz, activó la intervención de autoridades nacionales, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, que ya iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos.

Según los primeros reportes, el caso involucra a un niño de seis años que habría sido víctima de maltrato, además de otros menores que presentarían lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. El hecho se conoció tras la circulación de imágenes que evidencian las agresiones.

“Hemos evidenciado que circulan imágenes donde se muestra un hecho hacia un menor. Pedimos que las instancias correspondientes asuman las acciones necesarias para determinar responsabilidades”, señaló la jefa nacional de Niñez y Adolescencia, Daniela Suárez.

Más víctimas

Las investigaciones se manejan con reserva debido a la edad de las víctimas; sin embargo, se confirmó que existe material que sustenta la denuncia y que ya forma parte del proceso penal en curso.

Suárez indicó que la funcionaria presuntamente implicada habría sido apartada de su cargo de manera preliminar, mientras se desarrollan las indagaciones.

Asambleístas que realizaron inspecciones al lugar denunciaron que al menos cuatro menores habrían sido agredidos violentamente y mostraron preocupación por las condiciones en las que opera el centro.

“No puede ser posible que dos niños presenten este tipo de heridas; nos dijeron que fue con una silla, lo cual resulta inadmisible”, cuestionó el asambleísta Israel Alanoca.

Durante la verificación también se evidenciaron deficiencias en la infraestructura, falta de mantenimiento y posibles antecedentes de otros hechos similares, lo que abre la posibilidad de una investigación más amplia.

“No es la primera vez que existen denuncias. Incluso se habla de casos más graves que deben ser esclarecidos”, advirtió Fernando Condori, Asambleísta que forma parte de las investigaciones a la institución.

Consecuencias del maltrato infantil

Desde el ámbito psicológico, la especialista Margareth Hurtado alertó sobre las consecuencias del maltrato infantil.

“Los golpes a temprana edad dejan huellas no solo físicas, sino emocionales, que pueden acompañar al menor durante toda su vida”, explicó, advirtiendo riesgos como conductas agresivas, fracaso escolar o integración en entornos delictivos.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, confirmó el despliegue de personal para investigar el caso.

“Todo tipo de violencia es intolerable, más aún cuando se trata de niños bajo custodia del Estado”, afirmó.

La institución anunció que recabará información, revisará material de videovigilancia y evaluará las condiciones de vida dentro del centro, en el marco de sus competencias de protección.

Avances de la investigación

La Fiscalía también intervino el lugar desde tempranas horas de este martes, con el objetivo de recolectar pruebas y tomar declaraciones que permitan determinar la existencia de responsabilidades penales.

El caso, ocurrido el pasado 2 de abril, continúa en etapa de investigación, mientras autoridades no descartan que existan más víctimas o personas implicadas.

Este hecho vuelve a poner en debate la situación de los centros de acogida en el país y la necesidad de una reforma estructural que garantice la protección integral de niños, niñas y adolescentes bajo tutela estatal.

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