¿Qué se sabe del caso en Sacaba? Mujer sigue hospitalizada tras ataque de su pareja

La mujer que fue atacada a tiros por su pareja en el municipio de Sacaba continúa internada y bajo observación médica, luego de recibir tres disparos por arma de fuego. El agresor, un efectivo policial, se quitó la vida tras el hecho, según las primeras investigaciones.

La directora del Hospital Viedma, Adela Amaya, informó que la paciente ingresó en estado crítico debido a la gravedad de las heridas. “Ingresó en estado crítico por la hemorragia, tiene tres heridas presumiblemente por arma de fuego: dos en la extremidad derecha y una en la izquierda”, explicó.

Asimismo, detalló que la mujer presenta una fractura en el fémur derecho y se evalúa una posible fractura en el tobillo izquierdo.

“Está en rayos X para corroborar otras lesiones. También hay que verificar si existen daños a nivel vascular, ya que ha sangrado bastante y estaba en estado de shock al momento de su ingreso”, agregó.

La paciente permanece bajo observación mientras el equipo médico define si será sometida a una intervención quirúrgica. La mujer fue socorrida por personal de la Dirección de Bomberos.

Hecho en investigación

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió la madrugada de este miércoles en la zona de Chullpa Moko, en Sacaba, cuando la pareja consumía bebidas alcohólicas. Tras una discusión por celos, el uniformado sacó un arma de fuego y disparó en tres ocasiones contra la mujer.

Posteriormente, el hombre se quitó la vida con un disparo en la cabeza. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) del Ministerio Público, donde permanece a la espera de la presencia de sus familiares. La Fiscalía y la Policía investigan el caso como tentativa de homicidio seguido de suicidio. El efectivo fue identificado por Javier C.C., de 48 años.

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