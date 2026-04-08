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Vecinos de Lava Lava tapian ingreso al Concejo de Sacaba por la paralización de una obra

Los movilizados advierten con nuevas medidas de presión sino se da curso  a una reunión para aclarar los motivos de la paralización de la construcción.

Cristina Cotari

08/04/2026 13:55

Vecinos tapian el ingreso al Concejo de Sacaba. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

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Pobladores  de la subcentral Lava Lava tapiaron este miércoles el ingreso al Concejo Municipal de Sacaba en protesta por la paralización de la construcción de la Subalcaldía de su distrito.

El presidente de la subcentral Lava Lava, Jhonny Kama, informó que la medida de presión surge tras la paralización de la obra que fue  dispuesta por el presidente del Concejo, Rubén Alvarado.

“El presidente del Concejo ha ido personalmente a paralizar la construcción de la subalcaldía del distrito Lava Lava, argumentando un mal procedimiento administrativo, pero no entendemos a qué se refiere”, acotó.

El dirigente aseguró que el trámite del predio ya fue cumplido. “El procedimiento indica que el terreno debe pasar a dominio público, es decir, a la Alcaldía de Sacaba para ejecutar la inversión, y eso se ha realizado. Hemos solicitado una audiencia, pero nos han maltratado y abandonó la reunión”, añadió.

Asimismo, advirtió que, de no ser atendidos, radicalizarán sus medidas.  “Si no atienden nuestro reclamo, vamos a bloquear el ingreso al relleno sanitario de Sacaba”, señaló.

Por su parte, una concejala del distrito indicó que la paralización de la obra no habría sido consensuada y que el predio en cuestión cuenta con condición de bien municipal, aunque se analizan aspectos administrativos.

El conflicto continúa sin solución, mientras los vecinos exigen la reanudación inmediata del proyecto.

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