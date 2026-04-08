Blooming vs River: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido

Blooming recibirá a River Plate este miércoles en su debut por el Grupo H de la Copa Sudamericana, en un partido que se disputará desde las 21:30 en el estadio Ramón “Tahuichi” Aguilera de Santa Cruz.

El encuentro contará con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas y será transmitido en vivo a través de DSports y DirecTV GO.

Cómo llega Blooming

El equipo dirigido por Mauricio Soria afronta este compromiso con la intención de hacerse fuerte en condición de local y sumar sus primeros puntos en el torneo internacional.

Aunque su inicio en la temporada ha sido irregular, la Academia apuesta por el respaldo de su hinchada y su rendimiento en casa para competir ante un rival de mayor recorrido.

Jugadores como Danny Bejarano, Roberto Hinojosa, César Menacho y Bayron Garcés aparecen como piezas clave en el esquema ofensivo.

El presente de River

River Plate llega en un buen momento futbolístico, con una racha positiva desde la llegada de su entrenador Eduardo Coudet.

El equipo argentino se mantiene invicto en sus últimos partidos y viene de una victoria contundente en su torneo local.

Posibles formaciones

Blooming:

Braulio Uraezaña; Miguel Villarroel, Eduardo Álvarez, Gabriel Valverde, Diago Giménez, Roberto Melgar; Matías Abisab, Danny Bejarano, Roberto Hinojosa; Bayron Garcés y César Menacho.

DT: Mauricio Soria.

River Plate:

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván o Juan Fernando Quintero, Ian Subiabre; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

DT: Eduardo Coudet.

Un duelo clave en el grupo

El partido marcará el inicio del camino para ambos equipos en el grupo, en un escenario donde la localía puede ser determinante para las aspiraciones de Blooming.

El equipo boliviano buscará aprovechar el impulso de su público y competir en igualdad en una noche clave para sus objetivos internacionales.

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