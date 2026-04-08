Terror en El Alto: roban más de Bs 140.000 y amenazan con llevarse a un niño

Una nueva ola de robos y asaltos en las ciudades de La Paz y El Alto ha encendido la alarma entre vecinos, luego de registrarse un violento atraco en un domicilio donde delincuentes se llevaron más de Bs 140.000 y agredieron a sus ocupantes.

Según el relato de testigos, al menos cinco antisociales ingresaron al inmueble presuntamente trepando una pared para luego abrir el garaje y facilitar el ingreso del resto del grupo.

“De repente apareció un hombre adentro, abrió la puerta y se metieron armados. Empezaron a amarrar y golpear a la señora y al caballero”, relató un vecino.

Dentro de la vivienda se encontraban también dos menores de edad, a quienes los delincuentes habrían amenazado con secuestrar si no revelaban la ubicación del dinero.

Los atracadores sustrajeron celulares, una laptop y una suma que supera los Bs 140.000, para luego darse a la fuga a bordo de un minibús.

La situación ha generado temor en la zona, donde los habitantes aseguran que los robos son cada vez más frecuentes y no descartan tomar medidas por cuenta propia ante la falta de respuesta oportuna de las autoridades.

“La policía no llega rápido. ¿Qué podemos hacer? Estamos en alerta”, manifestaron.

Ante este panorama, los habitantes de distintos sectores se mantienen en vigilia y exigen mayor control policial para frenar la creciente inseguridad que afecta tanto a La Paz como a El Alto.

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