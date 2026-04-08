Segunda vuelta en cinco departamentos: verifica si eres jurado electoral

El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) habilitó herramientas digitales para que la ciudadanía pueda verificar si fue designada como jurado electoral en la segunda vuelta de las Elecciones Subnacionales 2026.

La jornada se realizará el domingo 19 de abril en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Tarija, Santa Cruz y Beni.

Dos formas rápidas de consultar

El Tribunal Supremo Electoral informó que la nómina oficial ya está disponible y puede revisarse mediante:

Aplicación móvil: Yo Participo

Disponible en Android e iOS. Solo necesitas ingresar tu número de cédula y fecha de nacimiento.

Plataforma web:

A través del sitio oficial del OEP, donde se encuentra la lista completa de jurados.

Además, también puedes escanear el código QR difundido en canales oficiales para acceder directamente a la información.

¿Fuiste designado? Esto debes saber

Ser jurado electoral es obligatorio y cumple un rol clave en la transparencia del proceso democrático.

Sin embargo, si existe algún impedimento de fuerza mayor —como enfermedad, embarazo o viaje urgente— podrás presentar una excusa ante los tribunales electorales dentro de los plazos establecidos por ley.

Una responsabilidad clave

La segunda vuelta definirá autoridades departamentales y municipales en cinco regiones del país.

Participar como jurado no solo es un deber ciudadano, sino también una pieza fundamental para garantizar elecciones transparentes y confiables.

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