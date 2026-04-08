Agropecruz 2026 abre sus puertas con presencia del presidente Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz participó en la inauguración de Agropecruz 2026, la feria agropecuaria y ganadera más importante de Bolivia, que este año vuelve a posicionarse como vitrina clave del desarrollo productivo nacional.

El evento se desarrolla del 8 al 12 de abril en el campo ferial de Fexpocruz, en Santa Cruz de la Sierra.

Alta genética y protagonismo ganadero

Agropecruz reúne a más de 900 animales, destacando la presencia de más de 740 bovinos cebuinos de élite, entre ellos ejemplares de razas como Brahman, Nelore, Gyr, Girolando y Sindi.

La feria se consolida como un espacio clave para el mejoramiento genético y la competitividad del sector ganadero.

Innovación y sostenibilidad

Uno de los ejes centrales del evento es el avance tecnológico aplicado al agro. En ese marco, se realiza el Simposio Latinoamericano de Productividad en Ganado de Corte, enfocado en sostenibilidad, eficiencia y genética.

Además, el público puede recorrer el “Paseo de Producción Sostenible”, donde se exhiben prácticas innovadoras del sector.

Mucho más que ganadería

La feria integra también otros espacios especializados como:

Expoleche, dedicada a la producción lechera

Expopet, enfocada en mascotas

A esto se suman remates de ganado, juzgamientos, exhibición de maquinaria agrícola y espacios interactivos como el bar lácteo.

Un motor para el desarrollo

Agropecruz no solo es una feria: es un punto de encuentro entre productores, empresarios y familias, que refleja el potencial del agro boliviano.

Con la presencia de autoridades y actores clave del sector, el evento reafirma su rol como motor de crecimiento económico y vitrina de innovación para el país.

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