Misterio y alarma en El Alto: hallan el cuerpo de una mujer y apuntan a bar clandestino

El hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 35 años en la acera de la avenida Tiahuanaco, en la ciudad de El Alto, generó alarma entre vecinos y comerciantes, quienes presumen que la víctima habría sido arrastrada desde un bar clandestino de la zona.

De acuerdo con testimonios, el cuerpo fue encontrado durante la madrugada, alrededor de las 04:30, en circunstancias que aún son investigadas por las autoridades.

“Parecía que la han arrastrado, así nomás la han dejado. Yo pensé que estaba viva, pero ya estaba ahí tapada”, relató una vecina del sector.

Otros testigos señalan que el cuerpo habría sido sacado desde un local nocturno cercano.

“De ese lado de la discoteca parecía que la han sacado y la han botado”, afirmó un comerciante.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el levantamiento legal del cuerpo e inició las investigaciones para esclarecer las causas de la muerte y determinar posibles responsabilidades.

El hecho reavivó las denuncias vecinales sobre la proliferación de bares clandestinos en la zona, a los que responsabilizan por el incremento de hechos de inseguridad.

“No hay seguridad, hay muchos borrachos, da miedo pasar por aquí. Deberían cerrar esos lugares”, manifestó un ciudadano.

Los vecinos también expresaron preocupación por la presencia de jóvenes que frecuentan estos locales.

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