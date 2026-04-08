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Policial

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre que dormía entre calaminas

Vecinos alertan que el lugar es oscuro y utilizado por personas en situación de calle.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

08/04/2026 15:14

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
El Alto

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El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años fue hallado en las últimas horas en la zona Villa Bolívar, en la ciudad de El Alto, generando preocupación entre vecinos por la inseguridad en el sector.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana, cuando residentes del lugar alertaron sobre la presencia del cadáver entre estructuras de calamina, en un espacio aparentemente abandonado.

Según el informe preliminar de la Policía, el hombre habría ingresado al lugar días antes, presuntamente para pernoctar, lo que hace suponer que podría tratarse de una persona en situación de calle. 

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