Hallan el cuerpo sin vida de un hombre que dormía entre calaminas

El cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente entre 30 y 35 años fue hallado en las últimas horas en la zona Villa Bolívar, en la ciudad de El Alto, generando preocupación entre vecinos por la inseguridad en el sector.

El hallazgo se produjo en horas de la mañana, cuando residentes del lugar alertaron sobre la presencia del cadáver entre estructuras de calamina, en un espacio aparentemente abandonado.

Según el informe preliminar de la Policía, el hombre habría ingresado al lugar días antes, presuntamente para pernoctar, lo que hace suponer que podría tratarse de una persona en situación de calle.

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