(VIDEO) Imágenes del presunto sicario que acribilló a un joven e hirió a una mujer en el Plan Tres Mil

Un violento ataque armado ocurrido este miércoles en inmediaciones de la avenida Radial 10, en el Plan Tres Mil de Santa Cruz, dejó como saldo un joven fallecido y una mujer herida de gravedad.

Según reportes preliminares, la víctima fue identificada como Alexander, de 24 años, quien recibió al menos ocho impactos de bala. La mujer que lo acompañaba, presuntamente su pareja, también fue alcanzada por tres proyectiles y permanece internada.

De acuerdo con información de la Policía, los autores del hecho serían sujetos a bordo de una motocicleta, quienes interceptaron a las víctimas cuando se encontraban cerca de su vivienda.

Vecinos indicaron que un hombre en moto habría estado esperando a Alexander en las inmediaciones antes del ataque. La escena generó alarma y temor en el barrio, donde el joven era conocido como una persona tranquila y trabajadora.

Imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran a un sujeto caminando rápidamente por la zona. Según testigos, podría tratarse del presunto sicario, aunque la Policía aún no ha confirmado esta información.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) está a cargo de la investigación. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

