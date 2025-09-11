Cautelarán a taxista acusado de dopar y robar a pasajeros en Santa Cruz; uno de ellos fue hallado sin vida

Un taxista será puesto ante un juez cautelar en Santa Cruz, acusado de dopar y robar a dos pasajeros que transportó tras salir de un local nocturno. Uno de ellos, Iver Cibelo (29), fue hallado sin vida el pasado 24 de agosto en un canal de drenaje en la avenida San Aurelio.

Según la abogada de la familia de la víctima, Benita Vásquez, la Fiscalía informó que imputará al acusado por el delito de robo agravado, mientras continúan las investigaciones para establecer si tuvo participación directa en la muerte de Cibelo o si existen otras personas vinculadas al crimen.

De acuerdo con Vásquez, el propio taxista admitió en su declaración haber dopado a los pasajeros. “Lo curioso es cómo relata paso a paso cómo los recogió, cómo los trasladó y cómo los dopó. Incluso reconoce haber drogado también al amigo de Iver, quien hoy declaró y lo identificó plenamente”, señaló la jurista.

La aprehensión del sospechoso se produjo luego de que familiares de la víctima acudieran a un llamado policial, donde se encontraron objetos robados presuntamente pertenecientes a los pasajeros. En ese lugar, el sobreviviente reconoció al taxista como el hombre que los recogió esa noche.

La familia de Iver exige que el caso no quede impune y piden la pena máxima para este sujeto y cárcel para todos los involucrados.

“Lo que queremos es justicia, que su muerte no quede impune y que lo detengan si él es el asesino. Queremos llegar hasta lo último”, expresó una familiar del fallecido. “Él (la víctima) salió a un boliche. Trabajaba en una pastelería y tenía tres hijos. Su amigo reconoció al taxista. No queremos que lo liberen y pedimos que le caiga todo el peso de la ley”, agregó.

El caso será puesto en conocimiento de un juez cautelar, quien definirá la situación jurídica del imputado. Entretanto, la Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer si la muerte de Cibelo fue consecuencia directa de la acción del taxista o si terceros participaron en el hecho.

