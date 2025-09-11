TEMAS DE HOY:
aeródromo clandestino Aprehenden un abusador Lorgio Saucedo

30ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Capturan a sospechoso por el asesinato de un hombre hallado en un canal de drenaje en Santa Cruz

Según el director de la Felcc, el aprehendido sería el conductor de un taxi en el que la víctima y un acompañante se trasladaban la noche previa al hallazgo.

Charles Muñoz Flores

10/09/2025 20:26

Capturan al principal sospechoso del asesinato de un hombre hallado en un canal de drenaje en Santa Cruz. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

Tras dos semanas de investigación, la Policía logró la aprehensión del presunto responsable del asesinato de un hombre que fue encontrado sin vida en un canal de drenaje, el pasado 24 de agosto, en la avenida San Aurelio, tercer anillo interno, en Santa Cruz.

El operativo se ejecutó en la zona de Los Lotes, donde efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) capturaron al sospechoso y secuestraron el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a la víctima.

 

 

De acuerdo con el informe del coronel Gustavo Astilla, director de la Felcc, el detenido sería el conductor de un taxi en el que la víctima y un acompañante se trasladaban la noche previa al hallazgo. Según las primeras entrevistas, el chofer les ofreció una bebida energizante que provocó que ambos pasajeros perdieran el conocimiento.

“Se logró la aprehensión del conductor del vehículo en el que habrían abordado los dos jóvenes”, informó el jefe policial. “La persona que iba como acompañante del conductor recibió una bebida que posteriormente le hizo perder el conocimiento. Este ciudadano reaccionó cuando se encontraba en una banqueta de la Villa Primero de Mayo. Lamentablemente, la otra persona fue encontrada sin vida en un canal de drenaje”, agregó.

El cadáver fue hallado por vecinos en el interior del canal, lo que movilizó de inmediato a personal policial y a bomberos, que realizaron el levantamiento legal del cuerpo.

La investigación se centra ahora en determinar si el aprehendido actuó solo o contó con cómplices.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD