Hombre asesina a tiros al nuevo novio de su ex tras una pelea

Lo que debía ser una jornada de fiesta y destreza en el Parque de Rodeos Roselândia, en Passo Fundo (norte de Río Grande del Sur, Brasil), se transformó en una escena de crimen la madrugada del pasado sábado 17 de enero. Tiago Souza Bueno, de 35 años, perdió la vida tras ser atacado a tiros por el exnovio de su actual pareja.

Una discusión que terminó en ejecución

Según los informes de la Policía Civil, el incidente ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. cerca de las gradas, mientras se desarrollaba una prueba de "tiro de lazo". Los testimonios indican que se produjo una fuerte discusión entre Tiago y el agresor.

La pelea escaló rápidamente a un enfrentamiento físico. En medio del forcejeo, la actual pareja de Tiago intentó interceder, pero fue agredida por su exnovio con un golpe en el rostro. Según las primeras investigaciones, el sospechoso logró quitarle un arma de fuego que la propia víctima portaba y le disparó en repetidas ocasiones.

A pesar de que Tiago intentó huir del agresor, cayó herido cerca de la zona de las gradas. Los disparos le impactaron en el abdomen, la espalda y el glúteo.

Aunque recibió primeros auxilios en el parque y fue trasladado de urgencia al Hospital São Vicente de Paulo, falleció poco después de ingresar debido a la gravedad de sus heridas. La víctima fue sepultada este domingo en el Cementerio de Petrópolis.

Investigaciones en curso

El autor de los disparos, plenamente identificado como el excompañero de la mujer, huyó del lugar inmediatamente después del crimen y permanece prófugo.

La Delegación de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP) de Brasil ha tomado el caso. Existen grabaciones realizadas por testigos con sus teléfonos móviles que ya están en manos de las autoridades para identificar formalmente al sospechoso y proceder con su captura.

Con información de GZH y NB Noticias.

Imágenes sensibles:

Mira la programación en Red Uno Play