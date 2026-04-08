El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM) dio a conocer la ubicación de sus oficinas para la entrega del subsidio prenatal y de lactancia en La Paz y El Alto.

En total, son 11 puntos de atención distribuidos estratégicamente, con el objetivo de facilitar el acceso de las beneficiarias y reducir tiempos de traslado.

Un subsidio pensado en la nutrición

El beneficio consiste en una canasta de alimentos valorizada en Bs 2.000, diseñada para garantizar una alimentación adecuada durante la gestación y el periodo de lactancia.

Según la institución, el contenido fue ajustado tomando en cuenta sugerencias de las propias madres, incorporando mayores cantidades de productos clave para la nutrición.

Más cobertura y acceso sencillo

Desde el SEDEM destacaron que la existencia de varios puntos busca acercar el servicio a más familias:

“El Subsidio fortalece su presencia en La Paz con agencias y distribuidoras estratégicamente ubicadas, pensado en tu tiempo y bienestar”.

El paquete nutricional será distribuido de forma gradual en todos los centros autorizados del país.

Control de calidad y apoyo a la producción nacional

El SEDEM también informó que mantiene controles estrictos sobre los proveedores, priorizando a pequeñas empresas bolivianas y verificando que los productos cumplan estándares nutricionales y de calidad.

Un beneficio clave para las familias

La existencia de varias oficinas no solo mejora el acceso, sino que refuerza el objetivo del subsidio: apoyar la salud de madres y bebés, promoviendo una alimentación equilibrada y fortaleciendo la seguridad alimentaria en Bolivia.

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