Impulso a la producción y contra el abigeato: Paz firma dos leyes que marcan Agropecruz 2026

En el marco de la inauguración de Agropecruz 2026, el presidente Rodrigo Paz lanzó un mensaje contundente en defensa del trabajo del campo boliviano y firmó dos normas consideradas estratégicas para el sector productivo.

Desde Fexpocruz, el mandatario destacó el esfuerzo de los productores y apuntó directamente contra delitos que afectan al agro.

“Con respecto al abigeato. Ya basta de robarnos. Esa norma va a ayudar a ser más duros con aquellos que roban entre bolivianos. Ya basta”, expresó durante su discurso.

Además de la lucha contra el robo de ganado, el presidente enfatizó la importancia de fortalecer a los pequeños y medianos productores mediante acceso a financiamiento.

“La norma de la pequeña y la mediana propiedad (…) en el fondo es crédito rural”, afirmó. “Es platita para aquellos que no pueden conseguir un crédito o recursos para poder producir”.

En ese marco, Paz promulgó la Ley 157, que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a realizar la reconversión de la pequeña propiedad titulada a propiedad mediana, facilitando el acceso a mayores oportunidades productivas.

Dos leyes para fortalecer el agro

Durante el acto, el mandatario firmó oficialmente ambas normas, marcando un momento simbólico para el sector:

“Aquí está, para el país. Y la de Abigeato, aquí también está para firmarla. Dos leyes (…) para encaminar la ruta de la patria siempre por la producción”.

Asimismo, agradeció al Parlamento por la aprobación de estas iniciativas, destacando el trabajo conjunto para impulsar el desarrollo del país.

La firma de estas leyes en Agropecruz refuerza una señal política clara: priorizar la producción, proteger a los trabajadores del campo y generar condiciones para que más bolivianos puedan invertir y crecer.

En un escenario donde el agro es uno de los pilares económicos, el mensaje fue directo: apoyar al productor es apostar por el futuro del país.

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