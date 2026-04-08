Cursos, videojuegos y más: Conoce todo lo que puedes pagar con tu tarjeta desde Bolivia

Buenas noticias para quienes compran online, estudian en el exterior o disfrutan del mundo digital: el Gobierno restableció el uso pleno de tarjetas de débito y crédito en Bolivia, habilitando nuevamente pagos internacionales y operaciones sin restricciones.

Desde este 7 de abril, más de 8 millones de tarjetas vuelven a funcionar con normalidad, beneficiando a cerca de 2,7 millones de usuarios en todo el país.

¿Qué cambia desde ahora?

Las tarjetas de crédito podrán utilizarse sin límites adicionales, dependiendo únicamente de la capacidad de pago del usuario. Esto abre nuevamente la puerta a compras internacionales, pagos de servicios y suscripciones digitales.

En el caso de las tarjetas de débito, se establece un límite de hasta 500 dólares mensuales para operaciones en el exterior, monto que puede ampliarse según cada entidad bancaria.

¿Qué podrás hacer?

Comprar en plataformas internacionales

Pagar cursos, servicios de streaming o videojuegos

Realizar pagos por salud o educación en el exterior

Retirar dinero y hacer transacciones con mayor facilidad

¿Qué pasaba antes?

Hasta hace poco, los usuarios enfrentaban múltiples restricciones: pagos rechazados, límites inciertos y dificultades para acceder a servicios digitales, lo que complicaba desde compras básicas hasta estudios online.

¿Por qué es importante?

Esta medida marca un regreso a la normalidad digital y financiera, permitiendo a los bolivianos reconectarse con la economía global. Además, impulsa el comercio electrónico, el trabajo remoto y el acceso a plataformas internacionales.

Claves que debes tener en cuenta

Las operaciones se realizarán con el tipo de cambio del Banco Central de Bolivia

Los límites pueden variar según tu banco

Es importante verificar tu saldo y condiciones antes de comprar

El mensaje

El objetivo es claro: devolver confianza, seguridad y libertad a los usuarios para manejar su dinero sin incertidumbre.

Así que sí: si estabas esperando comprar un curso, pagar una suscripción o adquirir ese videojuego que tenías pendiente… ahora ya puedes hacerlo sin trabas.

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