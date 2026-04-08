Desprecintan hangares en Coloradillo en el marco de la investigación contra Sebastián Marset

En el marco de la investigación vinculada al presunto narcotraficante Sebastián Marset, autoridades procedieron al desprecintado de varios hangares ubicados en el aeródromo de Coloradillo, en el departamento de Santa Cruz.

Durante la intervención, personal de Dircabi, en coordinación con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), ingresó a uno de los hangares previamente precintado, donde se evidenció la presencia de avionetas desarmadas, piezas aeronáuticas y turriles con combustible aéreo.

El lugar, que presuntamente habría sido utilizado para actividades vinculadas al tráfico ilícito, será sometido a un proceso de limpieza total y levantamiento de evidencias. Según informaron las autoridades, todo el material encontrado pasará a control de Dircabi, institución encargada de la administración de bienes incautados.

Asimismo, se anunció que el operativo continuará en otros hangares del mismo aeródromo, con el objetivo de ampliar la investigación y determinar el alcance de las actividades que se desarrollaban en la zona.

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