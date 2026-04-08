Colombia pide extradición de líderes de “Los Espartanos” capturados en Santa Cruz

La justicia de Colombia solicitó de extradición contra los ciudadanos colombianos Vladimir Rincón Muñoz y Jorge Isaac Campaz, alias “Mapaya”, señalado como líder de la banda criminal “Los Espartanos”, tras su captura en un operativo policial realizado en la zona de Paurito, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Ambos fueron aprehendidos durante una intervención de la Policía Boliviana, en la que, según reportes preliminares, se registró el uso de armas de fuego contra efectivos policiales, hecho que también será procesado por la justicia local.

De acuerdo con autoridades colombianas, los detenidos cuentan con antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio, robo agravado, tráfico de sustancias controladas y porte ilegal de armas. En el caso de alias “Mapaya”, figuraba en el cartel de los más buscados del puerto del

Valle del Cauca, donde la Gobernación ofrecía una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (más de 50.000 dólares) por información que permitiera su captura.

La comandante de la Policía del Valle, Sandra Liliana Rodríguez, destacó que el seguimiento a estos individuos fue posible gracias al trabajo coordinado con Interpol y la implementación de mecanismos de cooperación internacional.

“Gracias a la cooperación internacional, esta captura tan importante ha sido posible y se ha puesto a buen recaudo”, señaló la autoridad policial, quien además recordó que alias “Mapaya” se encontraba prófugo desde 2022.

El pedido de extradición se sustenta en procesos judiciales pendientes en Colombia, incluyendo sentencias condenatorias. Paralelamente, las autoridades bolivianas avanzan en la judicialización de ambos por los hechos ocurridos durante el operativo en territorio nacional.

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