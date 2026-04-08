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Ritter asegura interés de fondos internacionales para invertir en Santa Cruz

Ritter afirmó que en EEUU sostuvo reuniones con fondos de inversión respaldados por el Gobierno de Donald Trump, con interés en financiar proyectos de infraestructura en Santa Cruz.

Red Uno de Bolivia

08/04/2026 16:25

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Desde Estados Unidos, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz por Santa Cruz Para Todos, Otto Ritter, difundió un video en el que señala que su viaje al exterior tiene como objetivo captar inversiones para el departamento.

El aspirante afirmó que sostuvo reuniones con fondos de inversión respaldados por el Gobierno de Donald Trump, con interés en financiar proyectos de infraestructura en Santa Cruz.

“Nos hemos reunido con fondos de inversión que tienen el aval del Gobierno de Donald Trump y existe la intención de invertir en Santa Cruz en proyectos de infraestructura”, indicó.

Según Ritter, entre las iniciativas que han despertado interés de los inversionistas se encuentran la construcción de Puerto Busch, el desarrollo del HUB de Viru Viru y la explotación del cerro Manomó, además de otras obras para el departamento.

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